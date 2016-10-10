沪综指收涨1.4%并创近两月最大升幅 房市调控令股市间接受益

路透上海10月10日 - 中国股市沪综指周一收涨1.4%，创近两个月最大单日升幅。分析师指出，长假期间，国内逾20个大中城市出台房地产市场调整政策，投资者期待因房市新政挤出的资金或会流入股市，激励大多数个股出现技术性反弹，不过总体成交仍显温和，显示盘中观望气氛仍浓。

沪综指.SSEC收报3,048.143点，涨43.44点或1.446%，此前最大单日升幅为8月15日的2.44%。上证A股今日成交1,755亿元人民币，较上日1,126亿元的近九个月新低水准增加逾五成。

“国庆期间房市调控较集中，大家有一种期待，房市出来的资金可能会涌入股市。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他认为，今日的上涨没有持续性，一是没有成交量的配合，二是A股估值没有优势，既使热钱转战股市，首选目标应是估值较低的港股，所以预期短期内大盘仍维持震荡走势。

国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，包括上海、北京、深圳、天津、武汉等在内的21个城市发布了房地产调控新政，同时上述城市均已加入限购行列。中国指数研究院周一发布报告称，考虑到本轮政策力度，并结合历次政策收紧后市场反应，可以预期未来楼市将逐步降温，成交量价回调可期。

10月1日至7日为中国国庆假期，因此沪深股市均休市一周，今日才开始恢复交易。

深万科(000002.SZ)收跌0.76%，盘中一度跌逾5%，首开股份(600376.SS)收跌5.73%。

沪深300指数收报3,293.87点，涨1.2%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,289.2点，涨1.29%，成交10,644手。（完）