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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 9日 星期四 15:34 BJT

沪综指收升5.8% 多头全面反击逾千股涨停

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。分析师表示，各部委联合发力救市累计效应终发挥作用，前期困扰市场的融资平仓盘和恶意做空现象基本消除，多头全面反击逾千股涨停。但由于两市还有逾千只个股停牌，因此后市复牌情况成为影响大盘走势的一个关键因素，预计沪综指短线继续维持震荡反弹走势。路透

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