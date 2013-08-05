中国A股估值基本见底 料三季度开始回升--摩根资产

7月15日在辽宁沈阳一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Stringer

路透香港8月5日 - 摩根资产管理公司周一称，随着中国经济下行情况回稳，A股的估值基本见底，并预料三季度开始回升。明年的市盈率可望升至9-10倍，盈利增速亦由今年8-9%回升至10-12%。

摩根资产旗下摩根中国先驱A股基金的基金经理梁碧娴在记者会上称，预期中期业绩发布过后市场可能会对今明两年的企业盈利预测作出下调，不过企业盈利与GDP增长基本挂钩，因此随着GDP增速回稳，加上预计在10月召开的三中全会将正式落实出台新的改革政策，对A股情绪有正作用。

她说，“从盈利预测与估值来看，A股现水平已反映大部分利淡因素，对长线投资者来说，现时是一个入市良机。”

上证综指.SSEC周一收升1.04%，报2,050.4805点，市盈率约8.2倍。

梁碧娴称，预期6月出现的流动性收紧情况不会再发生，然中国不会推出大规模刺激经济措施，亦相信国债期货的推出以及新股上市的重启都不会对股市流动性带来很大影响。

她并称，该基金偏好受惠于新型城镇化及经济结构改革的行业，包括非必需消费品（如汽车、家电、互联网、消闲及娱乐）、健康护理、资讯科技及房地产发展商。

摩根中国先驱A股基金于2006年成立，初始合格境外机构投资者（QFII）额度为1.5亿美元，其后经过一次增资0.5亿美元，最近再获得额外1.5亿美元额度，并重新开放让投资者购买。

该基金目前的总资产约7.1亿美元，其中85%投资于A股；自成立以来累积回报137%，表现优于基准指数的94%。

近月QFII额度批出有加快迹象，中国外汇管理局此前的数据显示，截至7月30日，已有210家QFII(合格境外机构投资者)合计获批449.53亿美元的投资额度，较上月底增加14.9亿美元。（完）