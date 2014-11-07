《A股技术分析》沪综指仍面临前期头部压力制约

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京11月7日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周震幅明显加大，高位卖压仍然沉重。技术面显示，前期头部压力仍制约大盘，小时线指标逐渐趋向背离，个股下跌宽度加大，人为护盘拉抬亦难抵此前累积的大量获利抛压，后市料以震荡回落为主；中线看，本周高位再现十字星，显示多空分歧明显，调整需求不减。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(小时图): (here)
沪综指本周一度固守五日均线，但与下档其他各条短期均线乖离率过大，虽屡现盘中拉升，仍不敌逢高涌出的大量获利卖压，而过去两年数个反弹头部2,440点上方套牢盘压力仍重，对大盘形成制约。
本周股指上涨多为权重股所为，下跌个股宽度逐渐加大，周五放量跌破五日均线空头逐渐占据上风，短线调整压力继续加大。
本轮快速急拉令短期指标均上升接近超买区，有见顶回落迹象，KDJ即将出现死叉，RSI高位掉头后横移，此外小时图技术指标则出现背离，技术面调整讯号仍然清晰。
近两周以来的急拉和高位震荡，其量能规模达四年来最大，短线难以再出现提升，量在价先预示大盘难以进一步拓展升势，一旦退潮亦将导致调整行情展开。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周收高位近十字星型态，显示在过去两年的中级反弹头部即2,440点上方区域，多空出现明显分歧，同时周成交量四年来首破一万亿元，仍未形成对该压力位的有效突破。
此外近两周周K线组合为高位长阳加十字星，为两个月以来第二次，并与2013年2月形成的那轮中级上涨行情高位类似，且周技术指标中KDJ，RSI及MACD亦与其处于相同高位，显示技术上的调整需求仍明确。
以目前沪指构筑大型复合双底型态分析，对颈线位置2,440点的突破需要大级别能量的配合，鉴于目前沪股很难吸引更多资金高位入场，在有限缩量的前提下，中线回试2,300点亦属合理的调整范围。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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