《A股技术分析》沪综指3000点料多空继续争持

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京4月8日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周冲高后再现回落，量能逐级递减显示人气不足。技术面显示，市场面弱势下跌与政策面护盘拉涨交替持续扭曲大盘，国家队死扛无法根本扭转大盘趋势，短线多空料继续围绕3,000点争持但上方压力不减，最终股指料回归跌势。
中线看，周K线形成带长上影近十字星，与前两周K线组合成高位受阻形态，下周五周均线2,980点一线若有效跌破，后续走势将趋淡。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1qxukUo
本周沪指冲高3,000点上方再现回落，周内市场对基本面某些消息（如债转股）指鹿为马式的利好诠释令多头陷阱构筑更为逼真，盘口显示国家队护盘频频，但股指仍跌破五日和10日均线，反应市场偏弱势。尽管短线看大盘有反弹回抽五日均线或3,000点之上的技术要求，但若再度无法企稳其上，下跌动量将开始放大，后续将现震荡下跌。
技术指标方面，KDJ在持续背离后形成高位死叉，MACD红柱持续缩短，布林通道中轨周五已被探及，趋向指标反复走低，未来一旦上扬将形成明确跌势。本周整体量能未见放大，显示反弹上涨仍为存量资金和国家队护盘资金所为，市场并不具备上涨的内生动量。下档位于2,918和2,810点的两个向上跳空缺口始终牵引大盘，未来补缺之旅即是新一轮下跌过程。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1qxuQl3
本周沪指周K线为带长影阴十字星，与前两周K线组合成高位受阻见顶形态。下周五周均线升至2,980点附近，接近当前收盘位置，一旦有效下破该线中线技术面将转弱。此外五月均线运行在3,000点附近，多重均线均压制大盘，加上九周以来的震荡回升已令各项周技术指标超卖的状态得以明显改善，为中期再度下跌腾出空间。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。