《A股技术分析》沪综指量能不足反弹乏力

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/zyr59v)

沪指本周盘中两度下破2,000点均被拉回，护盘托底仍见有效，周五股指继续获拉升至10、20日均线之上，下一个较强阻力位于30日均线的2,050点左右。由于持续萎缩的成交量显示市场参与者甚少，观望气氛浓厚，一旦护盘力量消减，大盘便转入下沉，但料IPO正式重启仍将维持震荡走势。

短期技术指标方面，多数在当前区域有所钝化，随机指标(KDJ) 、指数平滑异同移动平均线（MACD）均横向波动略有改善， 布林通道（BULL）中轨对股指有所压制，整体则呈收敛状，显示大盘持续维持横向盘整格局。

沪指目前营造的型态仍对多方不利，双头抑或下降三角型均预示后市下行概率远大于上涨，同时量能萎缩到极致将不可避免导致突破的出现，后市将继续观望政策护盘的力度和方式。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/cas59v)

沪综指本周K线为带长下影的小阳线，大盘目前已连续四周在2,000点上方横向震荡，且仍低于4月25日当周收盘位，整体呈弱势格局。周均线下周将出现空头排列，其中20周均线2,050点处与30日均线叠合，共同构成较大阻力。

该轮为IPO保驾护航的护盘行情进行了近5个月，多年来亦较为少见，尽管短期技术面被频繁扭曲，但中长线图显示，近五年来形成的下跌通道上轨始终有效压制大盘反弹，在成交量无显着连续放大情况下，沪指难有上涨空间。而通过人为托市欲成功扭转大盘中长线趋势，在历史上尚无先例。（完）

(审校 林高丽)

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