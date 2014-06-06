《A股技术分析》中国股市沪综指多空对决临近

路透北京6月6日 (作者 曾祥进) - 中国股市沪综指.SSEC本周维持拉锯走势，多空分歧加大但均未连续发力，整体仍以2,000点上方震荡为主，缩量观望格局延续。短期技术面则受持续护盘因素影响，指引作用淡化；中长期看，大盘继续逼近变盘临界点，而空方力量仍占上风。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/dar89v)

沪指本周在短期均线上下拉锯，5、10、20、30日均线高度黏合显示市场持仓成本趋向一致，并集中位于2,030-2,040区间内，但量能匮乏显示持筹信心不足，随时可能出现弃筹出逃走势。

短期技术指标再度趋弱，KDJ、RSI均出现死叉，MACD红柱连续缩短，考虑到长时间的护盘频繁扭曲短期技术指标，令其技术效应难以发挥，在出现实质性突破走势前，其预测作用有限。

从形态上看，沪指再有形成小双头之势，颈线则位于2,000点处，由于长达4个月的护盘使得该位在技术面和基本面意义变得极为重大，料有关方面会继续死守该位，但若不幸有效下破的话，未来杀伤力不可小觑。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/far89v)

沪综指本周在主要周均线间震荡，位于2,050点处的10周和20周均线牢牢压制大盘，5周均线则成为护盘主要依托，下周该均线将上移至2,030点之上，大盘的震荡空间不断收缩，料难以持续，若有效下破5周均线，大盘又将迎来一次对2,000点的下跌冲击走势。

技术指标方面，各周线指标没有任何好转迹象，MACD指标钝化月余，趋向指标在创历史新低后本周出现回升，配合本周阴线，显示后市有连续下跌并形成中级趋势的可能，具体程度和演化仍要视2,000点附近的护盘力度。

本周沪市股指期货持仓量连创历史新高，多空对决已势在必行，现货股指随之将出现较大幅度波动，而基本面和技术面均对多头不利的情况下，依靠护盘死扛以扭转颓势的可能性甚微。（完）

(审校 黄凯)

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