中国A股近期仍将震荡徘徊--摩根大通

路透上海4月25日 - 国际投行摩根大通(JPM.N)中国区全球市场业务主席李晶周四预计，中国A股市场仍继震荡徘徊，因为投资者对国内上市公司的盈利能力是否回升存疑虑。

她指出，中国证监会近期与明晟(MSCI)等机构接触，争取将A股引入国际指数，估计这需要较长时间谈判。未来既使A股能够入选国际指数权重股，初期A股占比会较小，不会一步到位，因为受合格境外投资者(QFII)规模等因素制约，外资可投资A股的规模目前仍较小。

“在企业微观层面，(A股企业)盈利回报过去几年确实在下降……投资者在担忧企业的投资效率和投资效率是否会继续降低。”她说，美国股市今年表现强劲，主要还是受当地企业盈利能力提升等实际利好的支撑。

她认为，沪综指.SSEC短期内跌破2,000点，或是大幅反弹的可能性都不大，因此很多投资者保持观望态度。

沪综指周四收报2,199.307点，跌19.011点，或0.86%。她指出，“若是经济能在未来几个季度稳定下来，那么年底出现反弹是有可能的。”（完）

(发稿 林琦; 审校 屈桂娟)

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