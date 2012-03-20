中国股市盘前看点--3月20日

中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国3月17日当周ICSC/高盛连锁店销售、当周Redbook连锁店销售
--美国2月房屋开工/建筑许可年率
**宏观经济和政策面**
--中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.不过业内人士预计,此次调价对国内通胀影响有限,且料不至于扼杀需求.(here)
--上证所建议,丰富国内证券市场的退市判断标准,引入市场交易类指标,综合考虑主营收入净资产等.
**重点行业和公司**
--据悉,目前国资委正在制定一份"十二五"(2011-2015年)央企注资规划,电力、军工等行业的相关央企有望通过国资委实施国有资本经营预算制度获得注资.另外,央企如开展战略性资源海外收购、整体改制等,也有望获得国资委注资.
--据中国钢铁工业协会统计,3月上旬重点企业粗钢日均产量为158.58万吨,旬环比增长2.49%;预估全国粗钢日均产量189.8万吨,旬环比增长13.08%.
--民生银行(600016.SS)(1988.HK)董事会拟将公开发行A股可转债决议及新增发H股决议的有效期延长12个月.公司此前披露,拟发行A股可转债总额不超过人民币200亿元,拟新增发行H股股数为不超过16.51亿股.(here)
**海外动向**
---美国股市标准普尔500指数周一扩大涨势,收盘距离纪录收盘高位不到10%,之前苹果表示将年度派息100亿美元并回购股票.标普500指数收於自2008年5月以来的高点,较2007年10月创下的1,565.15点纪录收盘高位低10%.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短期仍不脱2,400点一线振荡.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
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中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。