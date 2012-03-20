中国股市盘前看点--3月20日

致公党提案建议尽快出台改善新三板流动性的一揽子解决方案

路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。