沪综指收盘下跌 告别“保八”膜拜致获利抛盘

路透上海3月5日电---中国股市沪综指周一收市下跌.分析师指出,政府工作报告设定今年经济成长目标偏低,令不少投资者有些失望,而上档阻力位压力重重,部分获利盘顺势撤退,推动大盘小幅调整.

沪综指.SSEC收报2,445.002点,跌15.691点,或0.64%;上日该指数创下三个半月收盘新高.今日沪市A股成交金额为1,073.8亿元人民币,上日为962.3亿元.

长江证券分析师宋中庆表示,"总理做的报告,提到今年GDP增长(目标)只有7.5%,有点低了,有些失望."不过他预期,大盘强势特征未消,短期内可能会震荡整理,等待方向明确及新的热点板块.

国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告提出,今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%,打破了以往GDP"保八"的惯例.2011年中国GDP则实现9.2%的增长.

申银万国最新报告指出,沪综指2,500-2,530点一带是前期整理平台,阻力较大,2,500点上方市场分歧也在增加,因此尽管向上突破概率较大,但可能有一定震荡反复,多空拉锯也有利於场内筹码的充分换手.建议关注量能,10日均线2,429点上方可顺势而为.

沪深300指数3月合约尾盘报2,668点,跌0.43%,成交量为253,456手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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