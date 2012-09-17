沪综指受地产股拖累收挫2.1% 创逾两个月最大单日跌幅

沪综指收盘报2,078.500点,跌45.347点或2.14%,此前最大单日跌幅为今年7月9日的2.37%.今日沪市A股成交金额623亿元人民币,上周五为760亿元.

湘财证券分析师徐广福指出,调控持续及房产税呼声越来越高,导致今日房地产板块再度承压.在宏观经济持续下滑态势尚未改变,且外部的局部摩擦日益升温的情况下,市场观望气氛浓厚.

"本周市场面临技术性修整,且市场担心经济下滑及供给增加,...不过阶段性反弹步伐或尚未结束,若有供给缓和及资金入市等正面消息出台,则可能转变投资者预期,并将有助市场出现阶段性回升."他称.

地产股今日跌幅居前,沪市地产类指数.SSEP收挫3.83%,其中万科A(000002.SZ)跌3.36%;保利地产(600048.SS)亦大跌6.72%.

本地媒体报导称,南京物价局驳回开发商为迎接"金九银十"的涨价备案请求.且上周亦有报导援引国土部称,正加强土地市场监测,重点查土地交易高价.

沪深300指数.CSI300收低2.45%,报2,258.705点.沪深300指数9月合约尾盘报2,268.4点,跌2.49%,成交量为386,741手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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