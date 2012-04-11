沪综指小幅收高 静候消息面指引

路透北京4月11日电---中国股市沪综指周三小幅收高.早盘一度受外围市场普跌拖累大幅低开,随後回升,在缺乏实质消息面指引下,大盘围绕2,300点反复振荡.分析人士预计,在无实质利好支持下,短线大盘仍有待继续整固.