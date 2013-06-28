中国以棚户区改造名义含蓄加大投资力度 确保实现7.5%--兴业

路透北京6月28日 - 中国本周国务院常务会议研究部署加快棚户区改造。在兴业银行首席经济学家鲁政委看来，会议透露的信息折射出政策当局GDP达标的心理压力有所加大，并最终开始以棚户区改造名义含蓄加大投资力度。

他认为这是相对于上半年投资基本不出手的一个微调，也意味着下半年经济仍有温和回升的机会，全年GDP估计在7.6%左右。中国政府年初设定的成长率目标为7.5%。

“虽然会议肯定当前‘形势总体平稳’，但‘稳增长’、‘促进实现全年经济社会发展预期目标’等字句开始重新回到正式表述中，这表明，给定第二季度GDP增速会继续下滑，”鲁政委周五在最新研究报告中指出。

中国一季度经济成长率续放缓至7.7%，而迄今为止出炉的二季度宏观指标也暗示二季度经济增速继续放缓已经是大概率事件，部分机构甚至预测二季度增速恐怕会低于7.5%的年增长目标；与此同时，寄望中央采取举措以防预期继续恶化的呼声也渐渐高涨。

“所有以上态势，都使得目前政策当局对于确保GDP达到7.5%年度目标的压力越来越大，并最终通过本次会议加快棚户区改造而开始含蓄地出手了，”报告称。

鲁政委认为，常务会议要求“要抓住当前施工的有利时机，抓紧安排资金到位，加快推进棚户区改造工程，确保完成今年改造任务”，强烈折射出中央对目前经济继续下滑的担忧，急望止住下滑态势。

国务院常务会议针对棚户区改造，配套了相关财政、金融和税收扶持政策。鲁政委进一步指出，“更为重要的是，与保障房基本不赚钱相比，棚户区往往是处于城市中心区的老旧房屋，地段很好，拆完重建土地增殖明显，商业开发价值大，往往更容易吸引非政府资金参加，也容易更快速地启动。”

国务院周三常务会议决定，，在过去5年大规模改造棚户区取得显着成效的基础上，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1,000万户，其中2013年改造304万户；会议强调要进一步强化政策支持，具体包括今后五年要加大中央安排补助资金的支持力度，引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持，符合规定的企业还可发行企业债或中期票据，对于企业用于棚户区改造的支出准予在所得税前扣除等等。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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