中国神华1月煤炭销量按年增幅扩至六成 受下游需求等带动

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月14日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周二称，今年1月份的煤炭销量按年升幅扩至六成，且为连续五个月录得增长，受下游需求等因素带动。
据公告，1月份的煤炭销量为3,310万吨，上年同期则为2,070万吨；同期产量按年升3.2%，至2,550万吨。
神华表示，销量增长主要受合同谈判进度、下游需求等因素影响，去年1月的煤炭销量偏低。
不过，1月份的总发电量按年跌3.9%，售电量亦跌4.1%。神华解释，这是由于春节假期影响用电需求。
神华此前称，预计2016年度净利同比增逾四成，主要得益于煤炭价格与销量的回升。
去年中国加大供给侧改革力度，去产能效应显现并推动煤价上涨。但中国煤炭工业协会此前指出，当前煤炭需求基本面并未明显改变，煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础，化解煤炭产能过剩仍是今后几年的重点任务。
路透周一报导，一份政策文件草案显示，中国政府治霾将有大动作，包括7月底之前，天津港不再转运煤炭，转由天津以北130公里的唐山港转运。
神华H股周二收升0.25%，报16.22港元；A股亦升0.6%，报17.31元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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