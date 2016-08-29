版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 29日 星期一 13:08 BJT

中国神华料煤价不会一直上涨 只会在区间之内

路透香港8月29日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称，预计煤价不会一直上涨，只会在区间之内。

该公司董事长张玉卓在记者会上表示，国家自5月严格执行每年276个工作日制度（去产能政策）以来，煤价出现阶段性上涨，但一些在建的大型煤矿产能还没释放，因此认为煤价不会一直上涨，只会在区间之内。

他并指，公司没有具体计划进入核电领域。

神华此前公布，按国际会计准则，今年上半年净利同比下降19.3%，至108.27亿元人民币；经营收入787.23亿元，减少12.5%。

该公司将2016年全年部分经营目标作出调整，包括商品煤销量目标上调至3.55亿吨，原来目标则为3.4亿吨；经营收入亦升8%至1,560亿元，经营成本则下调3%至1,104亿元，自产煤单位生产成本同比预测由持平调至下降5%。

此外，经调整全年资本开支预计为275亿元，原为200亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐