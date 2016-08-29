中国神华料煤价不会一直上涨 只会在区间之内

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月29日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称，预计煤价不会一直上涨，只会在区间之内。
该公司董事长张玉卓在记者会上表示，国家自5月严格执行每年276个工作日制度（去产能政策）以来，煤价出现阶段性上涨，但一些在建的大型煤矿产能还没释放，因此认为煤价不会一直上涨，只会在区间之内。
他并指，公司没有具体计划进入核电领域。
神华此前公布，按国际会计准则，今年上半年净利同比下降19.3%，至108.27亿元人民币；经营收入787.23亿元，减少12.5%。
该公司将2016年全年部分经营目标作出调整，包括商品煤销量目标上调至3.55亿吨，原来目标则为3.4亿吨；经营收入亦升8%至1,560亿元，经营成本则下调3%至1,104亿元，自产煤单位生产成本同比预测由持平调至下降5%。
此外，经调整全年资本开支预计为275亿元，原为200亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。