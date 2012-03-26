中国神华料今年煤炭销量略超目标

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 预计今年煤炭销量达4.25亿吨,略超出目标
* 料销量继续保持两位数增长
* 料成本涨幅在10%以内,因安全费用增加
记者 雷美珍/朱球
路透香港3月26日电---按销量计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一预计今年的煤炭销售量将略高於原定目标,并继续保持"两位数"增长.但分析师指出,神华今年还将面对销量增长放缓及成本上扬的挑战.
该公司董事长张喜武在记者会上称,"从今年1-2月份的销售情况来看,原来的目标是比较保守."
他并说,今年可以完成煤炭销量4.25亿吨,原来目标为4.11亿吨;完成商品煤产量3亿吨,原来目标2.9亿吨.
因应国际经济增长更加不确定,中国适当调整其今年国内生产总值(GDP)增长目标至7.5%.尽管今年首两月的商品煤产销量均有逾两成的增长,神华对全年目标只作保守预测,原来估计产量按年增3%,销量则升6%.
即使目标上调,今年的销量按年增长9.8%,产量升6.4%,并较去年的32%及25%增速显着放缓.
不过张喜武称,有信心全年销量继续保持两位数增长.该公司并将收购国内煤矿,又於北美、非洲、澳洲和印尼等地物色煤炭资源投资.
神华财务总监张克慧说,由於安全费标准的提高,预计今年按国际会计准则计算的自产煤单位生产成本涨幅在10%以内,按中国会计准则计的单位成本涨幅则在15%以内.
去年,公司的自产煤单位生产成本为118.7元人民币/吨,按年上升6.6%.
不过,分析师称,今年神华面对较大的获利挑战,一方面是煤炭销量增长放缓,另一方面成本涨幅明显.
"基於中国的节能减排政策,今年非煤电的比例会有所上升,可能进一步影响煤炭市场需求."野村证券分析师Ivan Lee说.
神华此前公布2011年度净利同比增长17.6%至456.8亿元人民币,符合市场预期.
不过今年前景挑战较多,其H股午盘跌幅一度低探32.35港元;香港时间14:06,该股跌3.84%,报32.55港元.(完)
--审校 杨淑祯
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