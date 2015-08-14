中国神华集团是力拓动力煤资产的潜在竞购方之一--报道

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透悉尼8月14日 - 澳洲金融评论报周五报道，正在评估竞购力拓(RIO.L)(RIO.AX)40亿美元的动力煤业务的六个潜在买家中，包括中国神华集团SHGRP.UL。
对力拓动力煤资产的角逐本来只在嘉能可(GLEN.L)和伦敦X2 Resources两家公司之间展开，后来神华集团、煤矿商New Hope Corp Ltd(NHC.AX)、以及一家不知名称专注于矿业的私募股权投资公司的加入，扩大了竞争队伍。
而就在几周前，澳洲环境部长Greg Hunt称，他将复核政府对中国神华能源在澳洲的Watermark动力煤和半软焦煤项目的审批，该项目规模达10亿美元。
澳洲金融评论援引未具名消息人士称，规模较小的New Hope只对力拓的部分动力煤资产有兴趣。
神华集团发言人没有立即就此置评，其他公司则暂无法立即联系上。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。