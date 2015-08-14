中国神华集团是力拓动力煤资产的潜在竞购方之一--报道

路透悉尼8月14日 - 澳洲金融评论报周五报道，正在评估竞购力拓(RIO.L)(RIO.AX)40亿美元的动力煤业务的六个潜在买家中，包括中国神华集团SHGRP.UL。

对力拓动力煤资产的角逐本来只在嘉能可(GLEN.L)和伦敦X2 Resources两家公司之间展开，后来神华集团、煤矿商New Hope Corp Ltd(NHC.AX)、以及一家不知名称专注于矿业的私募股权投资公司的加入，扩大了竞争队伍。

而就在几周前，澳洲环境部长Greg Hunt称，他将复核政府对中国神华能源在澳洲的Watermark动力煤和半软焦煤项目的审批，该项目规模达10亿美元。

澳洲金融评论援引未具名消息人士称，规模较小的New Hope只对力拓的部分动力煤资产有兴趣。

神华集团发言人没有立即就此置评，其他公司则暂无法立即联系上。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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