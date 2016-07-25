中国神华上半年煤炭销量按年升4.8% 因下游行业需求回暖等

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透香港7月25日 - 中国最大的煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称，今年上半年煤炭销量按年上升4.8%，受下游行业需求回暖等因素带动。
据公告，神华于1-6月煤炭销售量为1.863亿吨，上年同期则为1.778亿吨；其中，自产煤销量1.396亿吨，上年同期则为1.383亿吨。
神华表示，销量增长主要原因包括上半年主要下游行业煤炭需求回暖，以及公司充分利用自有运力开拓新市场，加大外购煤销售力度。
神华旗下电厂于今年上半年的总售电量同比增长1.1%，因发电机组容量增加。
该公司此前订下目标，今年煤炭销量3.4亿吨，比去年减少8%；产量亦减少0.3%至2.8亿吨。今年上半年的商品煤产量为1.397亿吨，与上年同期1.394亿吨基本持平。
神华H股周一收升0.28%，报14.48港元；其A股则跌1.3%，报14.69元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。