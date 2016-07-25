版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 25日 星期一 16:58 BJT

中国神华上半年煤炭销量按年升4.8% 因下游行业需求回暖等

路透香港7月25日 - 中国最大的煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称，今年上半年煤炭销量按年上升4.8%，受下游行业需求回暖等因素带动。

据公告，神华于1-6月煤炭销售量为1.863亿吨，上年同期则为1.778亿吨；其中，自产煤销量1.396亿吨，上年同期则为1.383亿吨。

神华表示，销量增长主要原因包括上半年主要下游行业煤炭需求回暖，以及公司充分利用自有运力开拓新市场，加大外购煤销售力度。

神华旗下电厂于今年上半年的总售电量同比增长1.1%，因发电机组容量增加。

该公司此前订下目标，今年煤炭销量3.4亿吨，比去年减少8%；产量亦减少0.3%至2.8亿吨。今年上半年的商品煤产量为1.397亿吨，与上年同期1.394亿吨基本持平。

神华H股周一收升0.28%，报14.48港元；其A股则跌1.3%，报14.69元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐