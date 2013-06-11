中国神华和两家印度公司考虑购买力拓澳洲煤矿资产--消息

路透孟买/香港6月11日 - 知情人士向路透表示，中国国企神华集团和印度Aditya Birla均在考虑购买力拓在澳洲的煤矿资产。该煤矿估价为32亿美元。

该煤矿是力拓(RIO.AX)正准备出售的资产之一。力拓新任执行长沃尔什(Sam Walsh)寻求募集资金，以削减该公司260亿美元的负债，并保住其A级信用评级。

一名直接了解情况的消息人士称，力拓(RIO.L)正出售Coal & Allied业务的29%股份，以及昆士兰Clermont煤矿的大部分股权，本周举行初步竞标。

该知情人士还称，印度国企暨全球最大的煤炭生产商Coal India(COAL.NS)也料将参与竞标。

力拓、Aditya Birla和Coal India均拒绝表态，未联系到神华SHGRP.UL发表置评。消息人士拒绝署名，因竞标过程保密。(完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)

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