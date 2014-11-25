中国神华子公司拟在印尼合建煤电联营项目

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海11月25日 - 中国大型煤电综合型企业--中国神华能源股份有限公司(601088.SS)(1088.HK)周二公告称，全资子公司中国神华海外开发投资公司已与合作方PT ADARO POWER签署谅解备忘录，拟在印尼合建煤电联营项目。
根据该合作备忘录，双方将成立合资公司共同开发、融资、建设及运营一个位于印尼东加里曼丹的2×300兆瓦的坑口燃煤电厂及相关输电设施。预计神华海外公司与ADARO POWER将分别在合资公司中持有51%与49%的股权。
在尽职调查和评估结果符合要求的基础上，神华海外公司有意收购ADARO POWER的附属公司PT BHAKTI ENERGI PERSADA一个或多个下属公司的少数股权，以开发煤矿向电力项目提供燃料。
ADARO POWER是一家印尼公司，其母公司为印尼煤炭企业PT Adaro Energy Tbk(ADRO.JK)。
公告还指出，上述合作谅解备忘录不具有法律约束力，因此该合作谅解备忘录项下拟进行的交易的达成，将取决于双方的继续谈判及签署具有法律约束力的协议，项目尚处于初步的阶段。
中国神华A股周一收报15.44元人民币，过去一个月累计上涨6.04%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。