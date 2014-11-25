中国神华子公司拟在印尼合建煤电联营项目

路透上海11月25日 - 中国大型煤电综合型企业--中国神华能源股份有限公司(601088.SS)(1088.HK)周二公告称，全资子公司中国神华海外开发投资公司已与合作方PT ADARO POWER签署谅解备忘录，拟在印尼合建煤电联营项目。

根据该合作备忘录，双方将成立合资公司共同开发、融资、建设及运营一个位于印尼东加里曼丹的2×300兆瓦的坑口燃煤电厂及相关输电设施。预计神华海外公司与ADARO POWER将分别在合资公司中持有51%与49%的股权。

在尽职调查和评估结果符合要求的基础上，神华海外公司有意收购ADARO POWER的附属公司PT BHAKTI ENERGI PERSADA一个或多个下属公司的少数股权，以开发煤矿向电力项目提供燃料。

ADARO POWER是一家印尼公司，其母公司为印尼煤炭企业PT Adaro Energy Tbk(ADRO.JK)。

公告还指出，上述合作谅解备忘录不具有法律约束力，因此该合作谅解备忘录项下拟进行的交易的达成，将取决于双方的继续谈判及签署具有法律约束力的协议，项目尚处于初步的阶段。

中国神华A股周一收报15.44元人民币，过去一个月累计上涨6.04%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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