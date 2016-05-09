中国神华及其母公司均未与中国煤炭科工集团商谈合并事宜

路透香港5月9日 - 就媒体报导指中国煤炭科工集团将整体并入神华集团，中国神华(1088.HK)(601088.SS)周一称，其及其母公司均未与中国煤炭科工就此类事项进行商谈。

神华在澄清公告中表示，经询问控股股东神华集团，截至目前，神华集团和该公司均未收到来自任何政府部门有关传闻的信息，亦未进行过商谈。

另一方面，天地科技(600582.SS)周一亦发表公告澄清，其及其控股股东中国煤炭科工未收到来自政府的信息，亦未与神华集团进行商谈。

中国煤炭科工由中煤国际工程设计研究总院、煤炭科学研究总院两家中央企业于2008年4月合并组建，现有员工逾3万名，主要业务为设计与工程总包、煤机装备、节能环保与新能源等。

神华则是中国最大的煤炭生产商，亦是煤电及运输一体化企业。香港时间10:29，神华H股升0.98%，报12.36港元；A股则跌1.35%，报13.92元人民币。（完）

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