中国神华及其母公司均未与中国煤炭科工集团商谈合并事宜

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月9日 - 就媒体报导指中国煤炭科工集团将整体并入神华集团，中国神华(1088.HK)(601088.SS)周一称，其及其母公司均未与中国煤炭科工就此类事项进行商谈。
神华在澄清公告中表示，经询问控股股东神华集团，截至目前，神华集团和该公司均未收到来自任何政府部门有关传闻的信息，亦未进行过商谈。
另一方面，天地科技(600582.SS)周一亦发表公告澄清，其及其控股股东中国煤炭科工未收到来自政府的信息，亦未与神华集团进行商谈。
中国煤炭科工由中煤国际工程设计研究总院、煤炭科学研究总院两家中央企业于2008年4月合并组建，现有员工逾3万名，主要业务为设计与工程总包、煤机装备、节能环保与新能源等。
神华则是中国最大的煤炭生产商，亦是煤电及运输一体化企业。香港时间10:29，神华H股升0.98%，报12.36港元；A股则跌1.35%，报13.92元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)