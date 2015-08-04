因航班延误处置工作不力 民航局暂停受理深圳机场各项申请

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月4日 - 中国民用航空局称，因深圳机场大面积航班延误处置工作不力，自8月1日起至今年年底，停止受理深圳机场的加班、包机和新增航线航班申请。
民航局周一晚在网站发文称， 2014年下半年以来，深圳地区因大面积航班延误发生了多起重大社会影响事件。
民航局称，仅今年五月份，深圳机场就发生了4起群体性事件，引发社会广泛关注，其中包括5月8日中联航KN5858航班机上延误4小时导致旅客开舱门事件，以及深航ZH9869航班旅客先于机组到达机位事件。
深圳机场董事会秘书办公室的一名高管拒绝置评。
近年来，随着中国的富裕中产阶层日益壮大，航空市场高速发展。在2014年首度破亿后，今年1-5月离港客流量同比增长了39%。
但中国的机场却频遭航班延误困扰，且有不守规矩的乘客参与的事件正在增多。
民航局称，中国今年将向193个国内大型航空项目投入5,000亿元，以缓解空中拥堵。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。