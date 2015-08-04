因航班延误处置工作不力 民航局暂停受理深圳机场各项申请

路透北京8月4日 - 中国民用航空局称，因深圳机场大面积航班延误处置工作不力，自8月1日起至今年年底，停止受理深圳机场的加班、包机和新增航线航班申请。

民航局周一晚在网站发文称， 2014年下半年以来，深圳地区因大面积航班延误发生了多起重大社会影响事件。

民航局称，仅今年五月份，深圳机场就发生了4起群体性事件，引发社会广泛关注，其中包括5月8日中联航KN5858航班机上延误4小时导致旅客开舱门事件，以及深航ZH9869航班旅客先于机组到达机位事件。

深圳机场董事会秘书办公室的一名高管拒绝置评。

近年来，随着中国的富裕中产阶层日益壮大，航空市场高速发展。在2014年首度破亿后，今年1-5月离港客流量同比增长了39%。

但中国的机场却频遭航班延误困扰，且有不守规矩的乘客参与的事件正在增多。

民航局称，中国今年将向193个国内大型航空项目投入5,000亿元，以缓解空中拥堵。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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