因航班延误处置工作不力 民航局暂停受理深圳机场各项申请

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月4日 - 中国民用航空局称，因深圳机场大面积航班延误处置工作不力，自8月1日起至今年年底，停止受理深圳机场的加班、包机和新增航线航班申请。
民航局周一晚在网站发文称， 2014年下半年以来，深圳地区因大面积航班延误发生了多起重大社会影响事件。
民航局称，仅今年五月份，深圳机场就发生了4起群体性事件，引发社会广泛关注，其中包括5月8日中联航KN5858航班机上延误4小时导致旅客开舱门事件，以及深航ZH9869航班旅客先于机组到达机位事件。
深圳机场董事会秘书办公室的一名高管拒绝置评。
近年来，随着中国的富裕中产阶层日益壮大，航空市场高速发展。在2014年首度破亿后，今年1-5月离港客流量同比增长了39%。
但中国的机场却频遭航班延误困扰，且有不守规矩的乘客参与的事件正在增多。
民航局称，中国今年将向193个国内大型航空项目投入5,000亿元，以缓解空中拥堵。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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