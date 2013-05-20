（更正）中国深圳将发放约1亿吨碳排放许可

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
(更正：原文有误，末段排放量降幅应为“21%”，非“17%”，并据英文原文更新部分内容)
路透北京5月17日 - 深圳政府已向二氧化碳排放交易计划的参与方分配2013年排放许可，预计三年间将向635家企业发放大约1亿吨排放许可。作为中国七个碳交易市场的试点之一，深圳将于6月正式开始交易。
根据南方日报，深圳发改委已经完成对参与交易企业的历史排放核查。
这635家企业2010年碳排放总量为3,170万吨，占深圳市碳排放总量的38%，约相当于新西兰排放规模的两倍。
深圳排放交易所一名高层对路透碳点表示，已经为深圳碳排放市场的首个年度向企业签发二氧化碳排放许可，不过规模并未公开。
分析师预期，企业获得的排放许可将高于历史排放量，以支持经济增长，这意味着该项目的头三年将发放约1亿吨排放许可。
碳排放交易将于6月18日开始。
深圳计划到2015年，将单位国内生产总值(GDP)的碳排放量较2010年降低21%，并估计在此期间的经济年增长率为10%。(完)
(编译 隋芬; 审校 高琦)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
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