深圳对在售楼盘突击检查 存虚假宣传等违法行为--新华

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 新华社周四报导，深圳市分别对位于深圳10个辖区的20个在售楼盘进行突击检查，发现部分楼盘存在虚假宣传、不正当竞争、价格违法的违法行为，目前已立案处理。
据报导，深圳市市场和质量监管委周四在全市范围内开展房地产行业违法专项整治统一执法行动，共派出12个检查组，以规范市场秩序，促进房地产市场平稳健康发展。
报导指出，检查发现，前海东岸楼盘，预售许可证审批的可售房源为910套，开盘当天仅售出140套，不足二成，而对外宣传却为“开盘当天，两小时劲销九成”；且该楼盘采用有奖销售的方式进行促销，最高奖项设置为六万元，涉嫌构成不正当竞争；在价格公示方面存在公示要素不足、优惠方式不明等情况；该盘同时还存在捂盘、提前内部销售等违法违规行为。
玫瑰四季等楼盘也同样存在对销售情况做虚假宣传和价格公示不完整等违法行为。
中国对房地产市场严格调控仍在持续推进中。财新网周四报导，中国央行周三就房地产调控召集17家商业银行开会，要求各银行强化住房信贷管理，控制好相关贷款风险。
深圳国庆期间已出台降温房价的调控举措，严格执行限购限贷政策，抬高门槛将外地人社保缴纳年限从三年提高至五年，进一步完善差别化住房信贷政策，要求二套房首付比例不低于七成。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。