（更正）中国政策性银行将获准在深交所试点公开发行政策性银行金融债券

（更正：因英文原文有误，第一段补上“上海证交所”。）

路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。

中国证监会和央行批准政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，以积极发展债券市场。

中国政府承诺进一步开放金融领域，但也在努力控制债务快速增长带来的风险。截至去年底，中国债券市场总规模达57万亿元人民币。

首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落。(完)