（更正）中国政策性银行将获准在深交所试点公开发行政策性银行金融债券

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
（更正：因英文原文有误，第一段补上“上海证交所”。）
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
中国证监会和央行批准政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，以积极发展债券市场。
中国政府承诺进一步开放金融领域，但也在努力控制债务快速增长带来的风险。截至去年底，中国债券市场总规模达57万亿元人民币。
首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。