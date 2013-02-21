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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 10:30 BJT

金属期市: 上海期铜早盘跌逾2%,追随海外市场跌势

路透上海2月21日 - 上海期铜周四早盘跌逾2%,追随海外市场跌势;此前伦敦金属交易所(LME)期铜跌至逾一个月最低位.

上海期货交易所交投最活跃的期铜合约 一度跌2.15%至57,440元人民币,为去年12月末以来的最低位.0141GMT该合约跌1.84%.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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