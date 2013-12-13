中国Shibor为何还不能成为公认的基准利率？

作者 钟华

路透北京12月13日 -诞生七年之久的上海银行间同业拆放利率（Shibor）仍远离中国市场基准利率目标。尽管同业存单启动发行为Shibor实现初衷创造契机，但要真正成为公认的市场基准利率，还需与市场真实资金利率挂钩，改革定价机制就十分必要。

Shibor是中国央行2006年10月借鉴Libor（伦敦同业拆放利率）、Euribor（欧元同业拆借利率）等推出，并不断倾力打造的市场基准利率，但因其缺乏市场交易定价的参照性，一直没获得认可，渐有步中国银行间同业拆借利率（Chibor）后尘之势。

在中国传统存款基准利率地位正被金融体系市场化演进严重削弱之时，构建真正市场化基准利率已显必要和迫切，也是中国未来金融体系得以高效运行的基础。

然而，央行倾力打造七年之久的Shibor，一个月期及以下品种几乎追随银行间质押式回购利率走势，而三个月及以上品种与市场利率偏离甚远。那么，Shibor为什么没赢得市场认可，反而离基准利率地位渐行渐远？

既然Shibor没成为公认的交易定价基准，这势必与定价机制有关。而洞悉定价机制之关键在于定义，让我们首先定义入手来解析。

按照Shibor定义，其作为由信用等级较高银行自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。定义上看，Shibor为资金拆出利率(lendingrates)，且中国央行并未赋予报价行将Shibor报价与市场真实资金利率必然挂钩的职责。

相比，英国银行业协会(BBA)对Libor定义为，成员银行在伦敦时间11:00索要且能接受银行间一定合理规模的资金拆入利率。也就是说，BBA要求Libor为可真实成交的资金拆入利率（borrow funds），且这一原则还在Libor操纵案发后强化。

Shibor、Libor不同内涵及报价团的不同职责，使得目前包括以Shibor定价在内的浮息债存量仅2.2万亿元人民币，不到中国债券托管余额的十分之一；而Libor为目前全球逾350万亿美元合约参照基准。

当然，中国央行设定Shibor为资金拆出利率报价，非拆入利率报价，也有着中国市场自身特点原由。这源于作为shibor的18家报价行，尤其是国有大型银行长期扮演资金融出而非融入的角色。因此，要求国有大型银行报出有效资金融入利率，亦缺乏坚实基础。

主要由报价行主导的中国拆借市场交易情况对此注解清晰。数据显示，今年前三季度，中资大型银行净拆出资金规模为2.96万亿元，对应的证券及基金公司、保险公司、外资金融机构，以及其他金融机构及产品均为资金净拆入方。

而Shibor的资金拆出利率定位，为成员行对Shibor报价提供了一定自由空间。一是报价银行可能依据不同信用等级机构融资邀约，而给出不同的Shibor报价，并可能偏离市场资金拆借利率水平；二是Shibor“自主报出”即使偏离市场资金拆借利率水平，也缺乏有效约束基础。

其实，18家Shibor报价团成员之间的信用等级和实力地位相差也十分巨大。比如，工商银行(601398.SS)今年三季度资产总规模高达近19万亿元，12倍于同为报价团成员的华夏银行(600015.SS)。理论上，两家报价行对Shibor报价也会有明显差异。

也正是源于国有大行独占鳌头的金融市场格局，不同市场参与主体地位和实力过于悬殊，造成银行间市场资金融通主要模式不是信用拆放交易，而是以回购交易为主。

今年前三季度，中资大型银行回购交易净融出资金规模高达34万亿元，是拆借净融出资金规模近12倍。这使得短期回购利率影响远大于拆借利率，也大于Shibor。

不过，中国储蓄与投资缺口收敛，金融脱媒和利率市场化演进，导致银行体系流动性开始趋于紧张格局，金融机构资产负债管理策略从被动负债逐渐倚重主动负债，增添了资金融入需求。这为Shior报价机制由资金拆出利率改为拆入利率建立了市场基础，也为其实现初衷创造市场契机。

Shibor报价行典型代表之一是兴业银行(601166.SS)。其通过银行间市场主动负债规模，今年三季度末占到3.4万亿元负债总额近三分之一。其中，同业及其他金融机构存放款1万亿元，拆入资金735亿元。相应地，存放同业及其他金融机构款为899亿元，资金拆出1,107亿元。

事实上，尽管大型国有银行资金融通业务不是重点，但规模已日渐庞大且扩张速度也不低。即使资金丰沛的农业银行(601288.SS)在三季度末也吸收了同业及其他金融机构存放款7,409亿元，拆入资金221,4亿元，后则还较上年末增长48%。

细致分析，资金拆借一般偏短，主要为一个月及以下期限，能更有效影响短期资金利率；同业存放交易则主要在3-12个月期限，规模也更大，对偏长期限资金利率更有影响力。但同业存放资金利率为线下交易，利率透明度低。

如今，中国金融机构同业存单（NCDs）首批及第二批相继发行，将有助于增强同业存放利率透明度，以及提高主动负债融资定价水平。据央行NCDs条文规定，固定利率NCDs期限原则上不超过一年，为一个月、三个月、六个月、九个月和一年，参考同期限Shibor定价。

而金融机构发行NCDs的利率为资金融入利率，这为Shibor定价机制改为资金拆入利率定价提供了一个较为有效的基础。

需要指出的是，NCDs利率定价的市场化程度未来仍有待提高。以首批NCDs看，发行期限以一、三、六个月为主，报价发行的参考收益率分别为5.10%、5.20%和5.25%，较同期限Shibor低出32、12和高出73个bp(基点)，存在不小偏离。

对比一、三、六个月期质押式回购加权平均利率，则分别低出79、105和100个bp。我们还可以对比更贴近市场的票据转贴利率，则分别低出195、189和184个bp。当然，票据转贴利率虽有企业信用风险溢价因素，但由银行承兑，亦可体现NCDs收益率低估。

我们考察国际市场上的Libor与CDs利率定价还可看到，一个月期限以上CDs利率往往要低于Libor，这主要源于CDs流动性溢价因素。这一现象与中国的NCDs定价有明显区别。

总体来看，中国利率市场化和金融脱媒的迅速推进，使得银行业等金融机构主动负债的融资及定价需求将明显增强，从而增加对同业存单和Shibor作为可真实成交资金拆入利率的定价需求，并逐步夯实Shibor的基准利率地位。而中国金融机构现有的庞大同业及其他金融机构存放款规模已经展现出了这一潜力。

当然，Libor操纵案发及内在缺陷，也对中国监管部门尽快改革及完善Shibor定价机制提供重要参考，将Shibor报价与市场真实资金利率挂钩，增强Shibor报价成员的责任和义务亦十分必要。

中国18家报价行对Shibor报价数据近来出现大幅偏离，尤其是三个月、六个月、九个月以及一年期Shibor报价，相互偏离200个bp左右，更毋庸说偏离市场真实资金利率水平。（完）

(审校 张喜良)

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