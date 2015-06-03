中国的保险公司派员奔赴“东方之星”沉船现场

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透上海6月3日 - 中国人保财险(2328.HK)和其他保险公司已向“东方之星”客船翻沉现场派出工作团队，解决保险理赔问题。此次客船失事或将是中国数十年来最严重的航运灾难。
潜水员周三努力搜救船上乘客。沉船上共有400多人，很多年事已高。截至昨夜的遇难人数已达18人，仅14人获救生还。
中国人保周三发给路透的电子邮件声明中称，已经“成立应急工作领导小组，迅速部署落实各项应急响应举措，派出工作小组已经奔赴现场。”
中国平安(601318.SS)和中国人寿(601628.SS)亦在声明中表示，已启动应急响应机制，并已向现场派出工作团队处理保险理赔问题。
中国保监会周二要求保险公司迅速响应，对乘客及家属体现人文关怀。
这次“东方之星”客船翻沉可能造成的遇难者人数或超过去年韩国“岁月号”客轮失事，后者当时造成304人死亡，大部分是出外郊游的学生。
中央电视台报导称，搜救范围已扩大到下游220公里处。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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