中国的保险公司派员奔赴“东方之星”沉船现场

路透上海6月3日 - 中国人保财险(2328.HK)和其他保险公司已向“东方之星”客船翻沉现场派出工作团队，解决保险理赔问题。此次客船失事或将是中国数十年来最严重的航运灾难。

潜水员周三努力搜救船上乘客。沉船上共有400多人，很多年事已高。截至昨夜的遇难人数已达18人，仅14人获救生还。

中国人保周三发给路透的电子邮件声明中称，已经“成立应急工作领导小组，迅速部署落实各项应急响应举措，派出工作小组已经奔赴现场。”

中国平安(601318.SS)和中国人寿(601628.SS)亦在声明中表示，已启动应急响应机制，并已向现场派出工作团队处理保险理赔问题。

中国保监会周二要求保险公司迅速响应，对乘客及家属体现人文关怀。

这次“东方之星”客船翻沉可能造成的遇难者人数或超过去年韩国“岁月号”客轮失事，后者当时造成304人死亡，大部分是出外郊游的学生。

中央电视台报导称，搜救范围已扩大到下游220公里处。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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