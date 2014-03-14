版本:
中国
时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 19:19 BJT

中国交通部所属轮船赶赴马六甲海峡划定海域参与搜寻--新华

路透北京3月14日 -新华社周五引述中国海上搜救中心称，中国交通运输部所属的“海巡31轮”已于今晚18时从泰国湾附近的搜寻区域驶离，向马六甲海峡划定海域航行，并展开搜寻工作。

熟悉调查的消息人士周五对路透称，军用雷达跟踪的证据显示，马航失联客机人为操纵飞过马来半岛，飞向安达曼群岛。

目前多国搜索行动已经包括十余个国家，搜索区域已覆盖泰国湾、安达曼海以及马来半岛两侧。

根据新华社此前报导，截至周五15时，在泰国湾参加马航失联客机搜救行动的中国海军舰艇达到五艘。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐