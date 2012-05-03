分析：中国造船业走过繁华入严冬

2007年10月10日在山海关一家造船厂拍到的图片。 REUTERS/Joe Chan

* 中国至少30%的造船商将破产

* 造船商获得的的贷款大幅减少,难以接到订单

* 中国最大的10家造船商将控制70%的的市场份额

记者 Ruby Lian/梁淑芬; 编译 徐文焰/洪曦/李婷仪

路透乐清5月3日电---焊工张师傅点燃焊枪,看向巨大的8,800吨在建油轮.这可能是他在民营的七里港船业有限公司的最後一项工作.

除非奇迹发生,否则50岁的张师傅很快将加入到数以千计的失业造船工人的行列中.中国海事业务繁荣时期终结,超过1,600家造船企业终於开始期待已久的整合,而这些造船工人就成了受害者.

全球经济进入衰退,并使造船行业遭受重创四年之後,中国数百家中小型造船厂在国外订单萎缩与国内银行大幅减少信贷的双重夹击下,徘徊在破产边缘.

"这艘船差不多完工了,估计我们短期内不会有新工作."张师傅说.他要求不具全名.

"我们原来一个月工作30天,可现在只工作10到20天,因为要造的船没有那麽多了.不少工人已经转行干别的了."

七里港船业有限公司是浙江省陷入困境的几家造船企业之一.浙江省是全球最大的中小型干船坞制造基地.

据当地媒体报导,浙江大约80%的造船厂要麽已经停产,要麽仅以一半产能运转.

"不少因为接不到订单而关门的造船厂里,草都长得好高了."中国船东协会秘书长张守国表示."这只是开始,最糟糕的情况还没出现."

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行业专家称,为了生存下去并保住部分工人的饭碗,造船厂必须增加船只租赁和房地产等利润较低的业务,在最坏的情况下甚至要忍痛剥离造船业务.

"造船行业的周期性非常强,那些能够保存实力、完成结构重组和转型的业者将成为行业复苏後的主要力量."在新加坡上市的扬子江船业(YAZG.SI)发言人Zhang Yao表示.该公司是中国最大的船只建造企业之一.

"对於其他缺乏灵活度应对市场变化的企业而言,退出竞争可能是他们最好的选择.超过30%的现有造船厂最终将消失."

与其他行业官员的看法相比,他的预估还算乐观.中国船舶工业集团公司总经理谭作钧2月时曾对当地媒体称,他认为国内50%的造船厂将在未来两到三年内破产.

**航运业的衰退**

船舶航运业尚未从2008年全球金融危机的打击中恢复.这场危机还触发了国际货币基金组织(IMF)口中的"贸易大崩跌".

波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数.BADI在2008年时,从11,793点的纪录高位大幅下跌了逾94%.本周,该指数处在1,100点上方.

船舶航运业衰退期间,造船业通常是首个受到冲击的行业,同时受冲击程度也最大.这是由於全球船东出於节省资金的目的,往往推迟或取消新船只订单.

不过在中国,政府的干预为造船业助了一臂之力.中国是以数量计全球最大的船舶建造国.

中国政府设法支持外汇储备,以保护经济不受金融危机波及,由此带来的宽松信贷条件令那些债台高筑的造船厂得以维持生计,否则它们将走向破产.

根据贷款市场信息服务机构汤森路透LPC,2008年整体造船业贷款数量较上年暴增逾500%,至近40亿美元.

"中国船厂接受新订单,买家就要将外汇输入到中国,因为造船合同以美元支付."中国银行驻香港高级经理Lam Pak Ho表示.

中国造船厂的迅猛扩张,使得市场上出现了大批低技术含量的船舶供应,令运价保持在较低水平,也令全球船东的严冬延长.中国目前占全球造船新订单数量的一半左右.

这些外国企业面临困境之际,造船业订单下滑、融资更是成了难题,使得中国不愿支持这个如今赚不到钱的行业.

信贷也因为政府降温经济而逐渐乾涸,去年信贷规模与2008年相较减少超过87%至约5.01亿美元.

中国船舶工业协会表示,去年中国造船业新订单大减52%至载重量3,622万吨.今年1-2月新订单较上年同期减少约40%.

**适者生存**

中国造船业这一轮行业整并中,只有中国国船舶重工(601989.SS)、中国熔盛重工(1101.HK)和扬子江船业等中国最大的造船厂料可生存下来.

政府的五年经济计划预估,到2015年底时中国十大造船厂料将占据70%的国内市场份额,2010年时还不到50%.

从浙江七里港船业公司开车距离不远的地方,两艘尚未完工的油轮伫立在东方造船DFSB.L曾经繁忙的乾船坞基地.

一年多前,这个造船厂还有超过600名工人,但如果不能找出更赚钱的方法维持生存,这个船厂就可能会沦为又一个废弃物堆置场.中国是全球数一数二的船只回收国家之一.

"今年年底时,你可能会见到许多造船坞变成废弃场,"东方造船前董事长Venkatesh Narayanaswamy说."这是最惨的情况,因为利润率低了很多."(完)

--译文审校 李爽

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