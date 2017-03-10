中船重工集团今年重点打造中电广通为信息化上市平台--董事长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月10日 - 中国船舶重工集团董事长胡问鸣表示，中船重工将继续加快军工资产证券化步伐，按照集团的专业化思路打造产业平台；今年将重点打造海洋信息与对抗平台--中电广通(600764.SS)，把信息化产研一体装进这个平台。
中国证券报周五并引述其指出，同时将中国重工(601989.SS)打造成海洋装备平台，包括海洋防务类装备、运输类装备、开发类装备、科考类装备等都要在中国重工这个资本平台上进行打造，达到国际一流水平；并进一步打造中国动力(600482.SS)。
他表示，中国动力在去年整合完成以后，各个专业方向都在增长。集团还没有把全部动力产业装进去，中国动力的七大动力方向未来发展空间很大。
中船重工集团此前曾提出，将围绕四大专业领域打造10大产业板块的上市公司平台，分别为海洋装备产业（包括海洋防务装备与高端船舶海工装备、水中攻防装备）、动力与机电装备产业（包括动力装备、机电装备）、战略新兴产业（包括电子信息与智能装备、环保工程、新能源、新材料、医疗健康)、生产性现代服务业等。
目前，中船重工按照“分板块上市”思路打造出中国重工、中国动力、中电广通三大专业资产整合平台，以及久之洋(300516.SZ)、华舟应急(300527.SZ)两家细分行业龙头公司。
胡问鸣认为，军民融合有三个层次：第一个层次是思想层面的融合，第二个层面是资本层面的融合，第三个层面就是产品层面的融合。而资本上的融合，混合所有制改革为军工企业的改革指明了方向。集团推动公司上市，首要的就是解决军民融合的机制问题，通过打造一种机制使各种资本能够进入，为集团注入机制的活力。
“而对于军工央企来说，实现混合所有制的最好方式就是资产证券化。”他表示，在资本运作方面，现在集团的资产证券化率还不高，中船重工将进一步加大资产证券化的步伐，分板块、分业务逐步走向资本市场；而在上市路径方面，不管是IPO、借壳，哪个方式更好就选哪个。
至于市场关注的“南北船”（中国船舶工业集团和中船重工集团）合并，胡问鸣表示，“我们一切听从中央的安排。”
他并认为，现在竞争对手变了，面临的是国际化的竞争，所以更应该把眼光瞄准国际。（完）
(发稿 边竞；审校 张喜良)
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