造船要融资？ 把订单给中国船厂吧

路透新加坡5月29日(记者 Rujun Shen) - 在欧洲银行撤离船运贷款市场后，中国各大银行大幅提高了对全球船东的贷款，但有些银行会附带条件：在中国造船。

中国造船厂2012年新订单下滑到七年低点，但是靠上述融资订单获得了喘息之机。中国政府希望中国造船厂通过建造更高质量的船只向价值链上游转移，并参与离岸能源设备制造。在整体低迷的造船市场，离岸能源设备是一个有利可图的行业。

中国银行业者所扮演的角色令业内批评人士愤怒。后者认为，船东会利用中国造船厂提供的更低廉报价，全球船舶供应过剩局面也将因此恶化。

根据中国船舶工业协会的数据，中国造船厂今年前四个月获得了1,157万载重吨新订单，同比增长了57%。

这背后一个重要的支持者就是中国进出口银行。该行是一家负责提供融资、推动政府经济目标的政策性银行。

该行运输融资部副总经理陈斌表示，中国进出口银行为所有在华造船的客户敞开大门。

他说道，在这个艰难的时候，希望尽全力帮助（中国）造船厂获得船运公司的订单。

上个月，希腊船东与中国造船厂订购了142艘船舶，占其全球订单总数的逾60%。新华社当时援引希腊航运部长Kostis Moussouroulis的报道称，价格合理以及中方的融资都是其中的原因。

根据中国进出口银行网站发布的消息，该行分别与希腊戴安娜航运公司(DSX.N)签署贷款协议、与希腊安吉里库西斯航运公司签署贷款承诺、与希腊迪纳伽斯航运公司签署战略合作协议。

中国进出口银行与中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)等商业银行均为借贷较活跃的银行。

根据挪威DNB的数据，就在过去两年，中资银行对船运业的贷款在前40家船运贷款供应方中的占比翻了一倍，达到11%，或465亿美元左右。DNB是世界上最大的船运贷款提供者。

陈斌告诉路透，中国进出口银行5月船运未偿贷款约为130亿美元，比2011年底时高出了30%，并且计划提供更多贷款。但他拒绝给出目标贷款额。

瑞信亚太运输研究主管Timothy Ross表示：“订购特定造船厂的船舶将获得融资，这一点吸引了大量的欧洲未上市公司。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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