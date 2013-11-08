ST远洋称执行董事徐敏杰正接受相关部门调查

路透上海11月8日 -中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周五公告称，近日接到控股股东中国远洋运输（集团）总公司通知，公司执行董事徐敏杰正接受相关部门调查。

徐敏杰同时担任中远集团副总经理。公告同时指出，该事项对公司无重大不利影响，公司生产经营活动一切正常。

其兼任董事的中集集团(000039.SZ)(2039.HK)周五亦刊登类似公告，并表示，徐敏杰作为公司非执行董事并不参与本公司日常经营及管理。目前公司生产经营活动一切正常。董事会相信，调查将不会对公司业务及营运构成重大不利影响。

资料显示，出生于1958年的徐敏杰，于1980年加盟中远集团，自2011年5月起任*ST远洋执行董事，并自2012年3月起被委任为中集集团董事。自2012年1月起，徐敏杰还出任中远集装箱运输有限公司、中国远洋物流有限公司及中远韩国有限公司的董事长。（完）

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(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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