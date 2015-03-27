中船集团和中船重工两大船企高层领导互换 否认合并传闻

路透上海3月27日 - 中国最大两家造船企业--中船船舶工业集团（中船集团）和中国船舶重工集团（中船重工）近日高层领导互换，引发两家船企合并的传闻。不过这两家集团旗下上市公司周五纷纷公告称，目前上市公司及其母公司层面均未得到政府通知，亦未表达过合并意向。

据两家集团公司官方网站，周三两家公司高层领导同时出现变化，原中船集团董事长胡问鸣任中船重工董事长，原中船重工副总经理孙波升任中船重工总经理；而原中船重工副总经理董强任中船集团董事长，原中船集团副总经理吴强升任中船集团总经理。

同时，李长印被免去中船重工集团总经理、党组书记职务，到龄退出领导班子。

领导互换引起这两家被誉为“南北船”的船企合并传闻，不过两集团旗下上市公司，如中国船舶(600150.SS)、广船国际(600685.SS)(0317.HK)、中国重工(601989.SS)等均刊登公告称，上市公司及其控股股东均未得到任何政府部门有关合并的书面或口头信息，均未向任何部门表示过此类意向，也未与相关企业就此类问题进行过任何商谈或意思表示，目前也没有此类意向。

中国政府此前推动“南北车”，即中国南车(601766.SS)(1766.HK)和中国北车601299.SS6199.HK的合并，引起市场对于一些业务类同的央企之间合并的猜想。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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