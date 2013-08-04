调整优化船舶产业生产力布局--国务院

新华社周日引述该实施方案指出，受国际金融危机、国际航运市场持续低迷等因素影响，新增造船订单严重不足，新船成交价格不断走低，导致中国船舶工业产能过剩矛盾加剧，产业发展面临前所未有的严峻挑战。

方案强调，要着力改善产品结构、提升技术结构、优化组织结构、调整布局结构，化解产能过剩矛盾，提高产业核心竞争力，努力实现船舶工业由大到强的转变。

方案指出，今后三年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务包括：加快科技创新，实施创新驱动；提高关键配套设备和材料制造水平；调整优化船舶产业生产力布局。严格控制新增产能；改善需求结构，加快高端产品发展。鼓励老旧船舶提前报废更新，加快发展海洋工程装备和高技术船舶，加强行政执法和公务船舶配置，实施渔船更新改造，推动船舶工业产品结构升级。