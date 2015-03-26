中国三大船运公司或在不利市况下实现盈利 政府补贴护航

资料图片：中国远洋运营的集装箱货轮YM Bamboo停泊在美国加州奥克兰港口。 REUTERS/Beck Diefenbach

路透上海3月26日 - 中国经济放缓挤压全球航运行业，但国内三家最大的船运公司去年可能免于亏损，因国家补贴增加五倍。

北京对报废旧船提供数亿美元的补贴。在此提振下，中国远洋(COSCO)(601919.SS)(1919.HK)、中海发展(600026.SS)(1138.HK)和中海集运(601866.SS)(2866.HK)或拿出多年来最佳业绩。

不过业内人士和分析师称，北京在经济放缓下对国企提供支持，是让这些企业免于亏损的唯一原因，这将催生对支持政策的依赖，行业前景还没有出现改善的迹象。

在国际航运协会看来，该行业存在船只过剩的问题，而补贴政策人为促进了船队扩张。

路透根据公司文件估算，上述企业2014年获得至少24亿元人民币(3.59亿美元)补贴，相比前一年增长五倍。这些企业是国企中国远洋运输集团和中国海运集团支持的公司。

这些补贴源自2013年政府的一项措施，当时政府将旧船报废的现金补贴由每吨位1,000元人民币提高至1,500元。政策的目的在于加快船只的更新，目前只准备执行到2015年底，但中国政府已经暗示，将继续提供支持，并不愿意坐视大型船厂倒闭。

同中国企业的利润情况相反，贸易活动呈现放缓，其中很大程度是由于国内需求减弱。这进而拖累波罗的海交易所主要船运指数在2月跌至纪录低点。

中国远洋在1月表示，2014年净利至少达到3.5亿元，为四年高点。该公司通过将资产售予母公司从而扭亏为盈，在去年免于摘牌。

长江证券一位分析师在1月报告中称，如果没有至少13.8亿元的补贴，再扣除向母公司出售上海一处酒店股份以及船厂等其它因素，中国远洋2014年本来应录得约5亿元人民币亏损。

与之类似，中海发展在2014年获得4.56亿元补贴，扣除补贴后也可能亏损约1.56亿元。该公司将在周五公布财报。

该公司在1月时表示，将录得净利约3亿元，其兄弟公司中海集运也预计2014年扭亏为盈。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张荻/杜明霞)

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