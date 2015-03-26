中国三大船运公司或在不利市况下实现盈利 政府补贴护航

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
路透上海3月26日 - 中国经济放缓挤压全球航运行业，但国内三家最大的船运公司去年可能免于亏损，因国家补贴增加五倍。
北京对报废旧船提供数亿美元的补贴。在此提振下，中国远洋(COSCO)(601919.SS)(1919.HK)、中海发展(600026.SS)(1138.HK)和中海集运(601866.SS)(2866.HK)或拿出多年来最佳业绩。
不过业内人士和分析师称，北京在经济放缓下对国企提供支持，是让这些企业免于亏损的唯一原因，这将催生对支持政策的依赖，行业前景还没有出现改善的迹象。
在国际航运协会看来，该行业存在船只过剩的问题，而补贴政策人为促进了船队扩张。
路透根据公司文件估算，上述企业2014年获得至少24亿元人民币(3.59亿美元)补贴，相比前一年增长五倍。这些企业是国企中国远洋运输集团和中国海运集团支持的公司。
这些补贴源自2013年政府的一项措施，当时政府将旧船报废的现金补贴由每吨位1,000元人民币提高至1,500元。政策的目的在于加快船只的更新，目前只准备执行到2015年底，但中国政府已经暗示，将继续提供支持，并不愿意坐视大型船厂倒闭。
同中国企业的利润情况相反，贸易活动呈现放缓，其中很大程度是由于国内需求减弱。这进而拖累波罗的海交易所主要船运指数在2月跌至纪录低点。
中国远洋在1月表示，2014年净利至少达到3.5亿元，为四年高点。该公司通过将资产售予母公司从而扭亏为盈，在去年免于摘牌。
长江证券一位分析师在1月报告中称，如果没有至少13.8亿元的补贴，再扣除向母公司出售上海一处酒店股份以及船厂等其它因素，中国远洋2014年本来应录得约5亿元人民币亏损。
与之类似，中海发展在2014年获得4.56亿元补贴，扣除补贴后也可能亏损约1.56亿元。该公司将在周五公布财报。
该公司在1月时表示，将录得净利约3亿元，其兄弟公司中海集运也预计2014年扭亏为盈。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 张荻/杜明霞)
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--人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。