中国航运低迷形势仍将延续--专家

路透上海2月28日电---尽管近期国际集装箱运输及干散货运输价格有所反弹,但中国一些航运专家指出,近阶段国际航运业供过於求的现象较严重,未来一两年运价仍会维持低位震荡,中国航运企业应采取"现金为王"、"抱团取暖"等策略来度过难关.

上海航运交易所总裁张页在一航运形势分析会上表示,目前运价下跌令企业收入下降,油价上涨又令企业成本上升,船运公司保本经营相当困难.未来一两年即使全球航运需求有所增长,但增速亦有所下降,这已难以抵销全球船舶运力的快速增长.

他建议,国内船舶公司应集中资源,全面布局,扩大市场占有率,并集中优势,推行品牌策略,提升议价能力,同时采取联合战略,如船企联盟,船货联盟,"现在已是大联盟时代".

目前国内海运业三大巨头之一的中远集团在今年初已组建旗下统一的散货业务平台--中散集团;而中海集团旗下中海发展(1138.HK)(600026.SS)亦将分别组建专营干散货和油品运输业务的两家子公司,其资产整合即将启航.

全球知名的集装箱运输班轮公司近期亦组成联盟,例如达飞轮船和地中海航运在欧洲航线上展开合作,而商船三井、现代商船(011200.KS)、日本邮船、东方海外(0316.HK)等六家班轮公司组成的G6联盟,4月起将在七条亚欧航线和两条地中海航线上合作.

对於近期集装箱运输班轮纷纷大幅提价,张页认为,这只是班轮公司为缓解成本压力,缓冲外界的悲观预期,以及为即将开始的航线合同年度谈判创造有利环境.总体而言,今明两年全球集装箱船运力增长预计将达8.9%和9.8%,估计会明显超过运量增速,供大於求局面仍会延续.

"班轮公司联盟运营趋势明显,...但市场供需失衡基本面没有改变,缺乏货量支撑,运价冲高的可持续性尚需市场考验."他指出.

在全球最忙碌的亚欧航线上,上海航交所上海至欧洲出口集装箱运价EU1204合约,1月19日至本周一(27日)合约累计涨幅达79%,至1,257美元/标箱(TEU).近阶段,马士基(MAERSKb.CO)、东方海外、长荣(2603.TW)等班轮公司陆续宣布其欧洲航线涨价.

**现金为王**

上海国际航运研究中心副秘书长张婕姝指出,中国船舶运输行业已连续五个季度处於减盈增亏的过程中,企业流动资金受到考验,而在全球经济不景气的背景下,航运企业的融资难度也越来越大.不少中小航运服务企业逐步依赖民间借贷来解决其流动资金需要.

她建议,航运业短期难言复苏,企业应努力控制成本,各企业间互相联盟,抱团取暖,并以创新服务争取更多市场份额. 张页也提出,在目前整个行业不太景气的时候,航运企业应采取灵活的财务策略,例如尽快回笼资金,新船向金融机构出售後回租.

国际海运市场包括干散货、油品运输及集装箱运输.波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数.BADI2月3日曾跌至647点,自今年初以来跌幅高达60%,并创下1986年以来的新低,近期略有反弹至730点.(完)