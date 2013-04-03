船舶行业扶持政策将出台--报载

路透上海4月3日 - 中国即将出台相关政策以扶持造船业发展。中国证券报周三报导，由多部委共同制订的《“十二五”(2011-2015年)后三年船舶工业行业行动计划》将于近期出台，拟对重点船舶企业予以政策倾斜，给予财政、税收和金融方面的必要支持，同时引导船舶行业开展核心技术研发，向高端环保和深水海工领域进军。

报导引述中国船舶工业行业协会称，拟出台的行业行动计划将提出，鼓励加大对船舶行业金融支持，加大船舶出口买方信贷资金投放；大力发展海洋工程装备、化学品船等特种船舶和低速柴油机、船用柴油机曲轴等重点产品，全面提升市场竞争力；强化造船业准入限制，鼓励兼并重组或抱团合作，加快造船基础设施资源整合，优化船舶产业空间布局。

此外，积极发展船舶配套产业和船配市场，提升船舶配套能力，延伸船舶产业链；鼓励造船企业建立现代造船模式，改革船舶产品设计、生产和经营方式，缩短造船周期，提高安全生产、清洁生产水平；谋划长远发展，储备船舶产业先进制造能力。

报导还援引分析人士指出，海上石油占比逐步提高，海洋开发将更加受到重视，有望带动海工装备需求快速增长。加之目前海工装备数量不多、使用年限较长等因素，预计未来几年海工新设备的建造需求及现有设备的更新需求存在较大增长空间。

中国工信部去年3月发布《船舶工业"十二五"发展规划》，提出到2015年，船舶工业销售收入达到12,000亿元人民币，出口总额超800亿美元，在国际造船市场的份额稳居世界前列，成为世界造船强国.(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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