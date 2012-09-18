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时事要闻 | 2012年 9月 18日 星期二 18:39 BJT

至少两艘中国船只驶进钓鱼岛水域--NHK

路透东京9月18日电---日本放送协会(NHK)周二援引日本海岸警卫队的说法称，中国派出的11艘海监船与渔政船中至少有两艘驶进钓鱼岛水域。

中日钓鱼岛争端升级，已引发中国多个城市爆发反日示威活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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