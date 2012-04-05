中国船东互保协会将停止承保载运伊朗石油船只

路透新加坡4月5日电---船只保险业者中国船东互保协会两位高层人士周四对路透说,该会将停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,以遵守西方国家对伊朗的制裁.

"许多船东希望加入协会,要求本会承担这项风险,但是考虑到所有美国及欧盟的规范,就我所知中国船东互保协会不愿那样做,"该协会一位香港高层人士说.

"我们已经要求会员不要前往该地区,如果还是要去,那麽他们得自行承担风险,"这位官员说.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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