中国船东互保协会将停止承保载运伊朗石油船只

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透新加坡4月5日电---船只保险业者中国船东互保协会两位高层人士周四对路透说,该会将停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,以遵守西方国家对伊朗的制裁.
"许多船东希望加入协会,要求本会承担这项风险,但是考虑到所有美国及欧盟的规范,就我所知中国船东互保协会不愿那样做,"该协会一位香港高层人士说.
"我们已经要求会员不要前往该地区,如果还是要去,那麽他们得自行承担风险,"这位官员说.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。