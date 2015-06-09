（更正）河北肃宁发生特大枪击案 五人死亡

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
（因英文原文有误，更正标题及内文中的死亡人数。）
路透北京6月9日 - 中国官媒报道称，河北肃宁县发生特大枪击案，犯罪嫌疑人刘双瑞持双管猎枪造成四人死亡，其中包括肃宁县公安局政委和一名辅警。
新华援引河北沧州市公安局官方微博消息称，刘双瑞持双管猎枪先后打死同村村民2人、 打伤3人。在抓捕嫌疑人过程中，肃宁县公安局政委薛永清、辅警袁帅被犯罪嫌疑人枪击致伤，经抢救无效死亡，另有两名民警受伤。
新华报道称，警方将犯罪嫌疑人刘双瑞围堵在其老宅院内。6月9日凌晨5时许，发现犯罪嫌疑人刘双瑞死亡。
之前央视报道曾称犯罪嫌疑人是被击毙的。
据媒体刊载的肃宁县付佐乡政府通报，55岁的犯罪嫌疑人刘双瑞长期患有精神分裂症。（完）
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