人行辽宁一支行发生枪击案 两死两伤

路透北京12月3日 - 新华社报导称，中国人民银行辽宁大石桥支行内周三发生一起持枪杀人案件，造成两人死亡，两人受伤。

中国对枪支实行严格管制，限制私人拥有枪支，因此枪击案鲜少发生。

新华社报导称，犯罪嫌疑人持猎枪在单位向四名同事连开四枪，造成两人当场死亡，两人受伤。两名伤者情况稳定。

报导并称，目前行长和工会主席已身亡。

据报导，犯罪嫌疑人刘某已被当场抓获。

报导称，初步调查显示枪击案由钱款纠纷引发，但是还需要做进一步调查以确定刘某的动机。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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