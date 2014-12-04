人行辽宁一支行发生枪击案，两死两伤

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月3日 - 新华社报导称，中国人民银行辽宁大石桥支行内周三发生一起持枪杀人案件，造成两人死亡，两人受伤。
中国对枪支实行严格管制，限制私人拥有枪支，因此枪击案鲜少发生。
新华社报导称，犯罪嫌疑人持猎枪在单位向四名同事连开四枪，造成两人当场死亡，两人受伤。两名伤者情况稳定。
报导并称，目前行长和工会主席已身亡。
据报导，犯罪嫌疑人刘某已被当场抓获。
报导称，初步调查显示枪击案由钱款纠纷引发，但是还需要做进一步调查以确定刘某的动机。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
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