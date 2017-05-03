购物中心开发热度不减 深沪渝列全球三甲--世邦魏理仕

路透上海5月3日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕(CBG.N)最新报告指出，中国内地各大城市对购物中心的开发热度不减。截止去年底，在全球十大在建购物中心市场排名中，中国有八个城市名列其中，深圳、上海和重庆列前三甲。

报告称，若以2016年全球新建成的购物中心市场排名，上海以111.8万平米供应量列榜首，北京以80.15万平米屈居第二，墨西哥城以68.45万平米列第三。前十大城市中，中国有七个城市入选。

世邦魏理仕中国区顾问及交易服务商业部主管Rebecca Tibbott表示，“京、沪两地的核心商圈及成熟的次中心商圈历来是零售商进驻和扩张的首选区域。”

他说，近年来，越来越多的零售商布局非经济核心区但人口密度大的潜力城市，助其品牌在中国进一步渗透发展。不过，中国二线城市的购物中心开发和建设进入高峰期，大体量的新增项目入市使得业主在招商层面竞争加剧。

他还表示，如今在线下消费的年轻人，消费的更多是体验感。购物中心开始积极转型，通过提供有趣、独特的消费体验来带动客流，形成消费热点，提升资产价值。于是出现了许多新兴业态进驻购物中心，如滑雪体验店、料理烹饪、篮球、攀岩等，这为购物中心带来新的需求与发展动力。

世邦魏理仕年初报告曾预测，2017年中国17个主要零售物业市场将面临800万平方米的新增供应。上海的新增项目所处区位分布相对分散且周边社区居住人口庞大，后市开业和运营情况相对乐观。深圳有超过九成新增面积集中在非核心商圈，招租上的激烈竞争预计将导致各项目租金因其运营经验和硬件条件而出现明显分化。

报告还预计，二线城市将面对持续大量新增供应的考验，其中成都、南京、杭州等强二线和门户型城市将因品牌进驻意愿较大而风险相对较弱。（完）