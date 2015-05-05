全球购物中心开发前十大城市中国占九个--CBRE

据世邦魏理仕（CBRE）最新调查，去年全球在建的购物中心总面积达3,900万平米，其中亚太区总面积超过3,200万平米，超过六成的面积都在中国。在全球十大最活跃在建购物中心市场排名中，中国占据九席，上海位居首位。调查报告显示，上海以410万平米的在建购物中心面积排名该榜单第一位，泰国曼谷排名第九，成为前十中唯一非中国城市。路透