维持中国短期不降准判断 全面降准需看到更坏经济数据--中金

路透北京5月8日 -中国央行一季度货币政策执行报告中个别措辞有变，令全面降准预期升温。不过中国国内大型投行--中金公司持不同看法，表示仍维持短期不会降准的判断，称全面降准需要看到更坏的经济数据，央行正试图通过货币政策工具的创新实现稳增长与调结构的结合。

“从本季报告的整体行文看，央行对世界经济走势较为乐观，对当前及未来中国经济形势并未转为悲观，对当前国内流动性水平认为合理适度。”中金首席经济学家彭文生在报告中称，“因此，全面降准时机尚未到来，在降准之前需要看到更坏的经济数据。”

他并提醒投资者，去年三季度以来央行强调坚持“总量稳定、结构优化”的货币政策取向，意味着货币政策对于总量放松保持谨慎。

“货币政策对经济增长的支持可能与调结构相结合，通过货币政策工具的创新实现信贷结构的优化。”彭文生称，譬如今年初新设立的信贷政策支持再贷款，以及4月针对县域农商行和农信社的定向降准。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性。

如果从报告本身“下一阶段主要政策思路”这一章节的字面表述上看，今年一季度报告中的口径与去年四季度的几乎完全一样。而在流动性方面，与上期相比政策口径没有任何变化，仍然延续了“保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资合理增长”的老口径。

中金在报告中称，对于未来中国经济增长展望，央行认为“未来一段时期中国经济有望继续保持平稳运行”，与去年四季度“未来一段时期中国经济有望保持平稳向好、稳中有进的态势”比较而言也略微谨慎，但并不悲观。

而值得注意的是，央行在本季报告中开辟专栏讨论中国经济的潜在增速，其结论是“受劳动力供给趋紧、经济发展方式转变等影响，潜在增长速度有可能会呈现阶段性放缓态势，此时保持经济平稳较快发展关键是要提升生产效率和经济活力”。

中金认为，如果这代表央行的判断，那似乎意味着央行并不认为稳增长靠货币放松；其次，央行认为当前的货币条件是合适的，而且由于去年下半年的M2基数效应有利于今年同比增速的回升，央行似乎并不担心未来M2同比增速会继续回落导致全年M2增速过低。

“基于央行对当前和未来经济增速保持平稳以及货币条件合理适度的基本判断，我们认为央行短期不会全面放松货币政策。”中金报告称，不过央行货币政策灵活性明显增加，正在采取定向宽松的方式放松货币政策，货币政策受债务风险和房地产泡沫的掣肘较去年显着降低。

中国国务院总理李克强此前《求是》杂志刊出的署名文章中称，面对复杂多变的经济运行态势，将保持定力，不随波动频繁的市场起舞，不因莫衷一是的声音变调，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根，即使货币市场出现短期波动，也沉着应对。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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