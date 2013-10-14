“双规”干部於其一死亡案六人被判入狱

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透北京10月14日（记者 黄瑞黎） - 在中国“双规”期间死亡的中共干部於其一的律师和前妻周一称，六名相关人员被判4-14年监禁。
於家委托的律师浦志强表示，这是比较罕见的针对“双规”期间不当行为的法律制裁。
衢州市法院于9月30日作出上述判决，中国媒体并未报道。庭审开始于9月17日。
这六人被认定在於其一“双规”期间实施故意伤害行为，致於其一死亡。於其一当时任温州市工业投资集团有限公司总工程师。
於其一家庭的律师表示，不清楚於其一被调查的原因，可能与一宗土地交易有关。
衢州市法院一位不愿具名的官员告诉路透，她知道这起案件，但是拒绝证实上述判决。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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