中国“双规”干部于其一死亡案六人被判入狱

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月14日 - 在中国“双规”期间死亡的中共干部于其一的律师和前妻周一称，六名相关人员被判4-14年监禁。
于家委托的律师浦志强表示，这是比较罕见的针对“双规”期间不当行为的法律制裁。
衢州市法院于9月30日作出上述判决，中国媒体并未报导。庭审开始于9月17日。
这六人被认定在于其一“双规”期间实施故意伤害行为，致于其一死亡。于其一当时任温州市工业投资集团有限公司总工程师。
于其一家庭的律师表示，不清楚于其一被调查的原因，可能与一宗土地交易有关。
衢州市法院一位不愿具名的官员告诉路透，她知道这起案件，但是拒绝证实上述判决。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编