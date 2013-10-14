中国“双规”干部于其一死亡案六人被判入狱

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月14日 - 在中国“双规”期间死亡的中共干部于其一的律师和前妻周一称，六名相关人员被判4-14年监禁。

于家委托的律师浦志强表示，这是比较罕见的针对“双规”期间不当行为的法律制裁。

衢州市法院于9月30日作出上述判决，中国媒体并未报导。庭审开始于9月17日。

这六人被认定在于其一“双规”期间实施故意伤害行为，致于其一死亡。于其一当时任温州市工业投资集团有限公司总工程师。

于其一家庭的律师表示，不清楚于其一被调查的原因，可能与一宗土地交易有关。

衢州市法院一位不愿具名的官员告诉路透，她知道这起案件，但是拒绝证实上述判决。（完）