独家：双汇收购史密斯菲尔德或面临美国中西部州法律阻碍

路透6月9日 - 美国爱荷华州、密苏里州以及至少其他三个中西部州禁止外资拥有当地农田的法律已实行数十年，相关法律可能令双汇国际对美国猪肉生产企业Smithfield Foods SFD.N高达47亿美元的收购案面临更多障碍。

这项交易将是中国企业对美国企业最大规模的收购案，将接受美国联邦政府负责评估国家安全风险的委员会的审查，但料不会阻止交易。

一些政界人士已经提出食品安全担忧，农户组织也表达了行业整合以及小农户可能利益受损的忧虑。反对该交易的人士或将引用有关土地法规为证，至少也会要求两家公司履行一些复杂的法律程序。

其中一些法规最初是在1970年代为了因应日本对美国房地产的大举投资而开始实行的，禁止外国企业或政府拥有或控制美国用于牲畜饲养或作物种植的土地。这些法律或将为中西部州反对Smithfield并购案提供了追索权。

至少有八个州的法律禁止外资拥有农业用地，包括爱荷华州、内布拉斯加州、北达科他、俄克拉荷马、南达科他和威斯康辛州。在双汇收购案的审批过程中，Smithfield在这些地方拥有的生猪养殖场、农田、粪肥泻湖及其它农业生产用地都将面临法律问题。

法律专家称，Smithfield在这八个州境内的11家屠宰场及肉类加工厂或得以幸免。但其中部分业务的运营可能依赖于将面临法律挑战的农田、饲料或废物处理设施。

Smithfield并没有公布这些财产的详细持有信息，公司也拒绝就此发表评论。但一位了解交易的消息人士向路透表示，交易双方和律师清楚这些问题，在5月29日交易宣布之前就已针对美国不同州有关外资所有权的法律问题进行了讨论。

他们相信，这些法律不会影响双汇在今年下半年按计划完成并购。但消息人士也表示，这些限制可能会影响并购后Smithfield及其下属公司的运营。

在宣布交易的当天上午，Smithfield的律师向爱荷华州首席检察官Tom Miller的办公室递交一份信函，提醒后者注意该交易。据路透获悉，从那时以来，爱荷华与其他州的官员、法律专家和行业批评人士不断质疑，由双汇所有的Smithfield还能否符合这些不为人知且几乎未受过检验的法律。

一位发言人称，Miller办公室正在从Smithfield搜集更多有关该交易的讯息。

爱荷华州政府及Tom Miller过去就曾反对过有关Smithfield的企业交易活动。该公司目前在爱荷华州的经营获得了Miller的同意令。Miller曾指称，总部位于弗吉尼亚州的Smithfield在2000年进行的一项收购，违反了该州有关禁止罐头加工商饲养牲畜的法律。

Smithfield递交的信函声称，此次合并交易不会改变该公司与爱荷华州之间现有的协议或承诺。这指的可能就是上述同意令。

**法律约束与变通**

如果某一州真的寻求挑战Smithfield交易，那么其可能发现自己不知不觉中在尝试解决房地产所有权纪录上的混乱局面。

“很难进行监督，因为开始你要了解实体的各层次关系，必须厘清权属关系及其具体的位置所在，”内布拉斯加州大学法学院副教授Anthony Schutz表示。

Smithfield的公开企业纪录并未披露该公司及其附属机构在那些法律禁止外资所有权的各州究竟有多少田地。

根据法院备案及纳税纪录，Smithfield旗下位于密苏里州的Murphy-Brown公司在该州拥有田地。其旗下Murphy-Brown West分支机构在八个州经营着150间归公司所有的农场，这八个州是伊利诺伊、爱荷华、密苏里、俄克拉荷马、南达科他、德克萨斯、犹他、和科罗拉多。

其中有三个州的法律规定禁止外资拥有田地，但密苏里州法律修订仍悬而未决，有可能放宽外资所有权的规定。不过法律专家称，即便在有这类法规约束的各州，也有公司曾成功找到规避这类限制的方式。

爱荷华州立大学农业法和税务研究中心主任Roger McEowen称，比如在爱荷华州，实体机构可以创建一个美国分支，其中50%以上的权益持有人符合法律规定的居住要求。(完)

(编译 王兴亚/梁睿雪/徐文焰/李爽 审校 孙茉莉/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。